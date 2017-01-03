Часть сирийской оппозиции замораживает подготовку к переговорам в Астане

Около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в Астане
РИА Новости.
из-за «нарушений со стороны Дамаска».
Syrian rebel groups threaten to boycott peace talks planned by Russia and Turkey https://t.co/EyrEYGKiTh— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2 января 2017 г.
Ранее президенты России и Турции договорились предложить конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал эту инициативу.
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