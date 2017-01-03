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  • 03.01, 01:39

Часть сирийской оппозиции замораживает подготовку к переговорам в Астане

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Часть сирийской оппозиции замораживает подготовку к переговорам в Астане

Часть сирийской оппозиции замораживает подготовку к переговорам в Астане

Около 10 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в Астане из-за «нарушений со стороны Дамаска».

Об этом со ссылкой на совместное заявление порядка десяти групп оппозиции сообщает РИА Новости.


Ранее президенты России и Турции договорились предложить конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал эту инициативу.

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