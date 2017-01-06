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  • 06.01, 19:09

В Гидрометцентре рассказали, когда из Москвы уйдут морозы

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В Гидрометцентре рассказали, когда из Москвы уйдут морозы

В Гидрометцентре рассказали, когда из Москвы уйдут морозы

В рождественскую ночь морозы в Москве усилятся до минус 33 градусов, по области — до минус 35. Однако уже в понедельник начнет теплеть, а во вторник аномальные морозы спадут.

Гидрометцентр России: «В понедельник, 9 января, ночью переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура в Москве минус 26–28, по области — минус 25–30, ветер переменных направлений 2–7 м/с. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, местами гололедица. Температура в Москве — минус 17–19, по области — минус 16–21. Ветер южной четверти 5–10 м/с».

В последующие два дня в Москве и Московской области пройдет небольшой снег, температура в ночь на вторник — от минус 15 до минус 20 градусов, в ночь на среду — от минус 10 до минус 15. Днем наиболее вероятные значения максимальной температуры — от минус 8 до минус 13 градусов.

В связи с аномальными холодами спасатели советуют москвичам и гостям столицы воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а чтобы избежать переохлаждения или обморожения — надевать теплую одежду и обувь. Водителям советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

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