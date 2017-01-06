В Гидрометцентре рассказали, когда из Москвы уйдут морозы

В рождественскую ночь морозы в Москве усилятся до минус 33 градусов, по области — до минус 35. Однако уже в понедельник начнет теплеть, а во вторник аномальные морозы спадут.
В последующие два дня в Москве и Московской области пройдет небольшой снег, температура в ночь на вторник — от минус 15 до минус 20 градусов, в ночь на среду — от минус 10 до минус 15. Днем наиболее вероятные значения максимальной температуры — от минус 8 до минус 13 градусов.
советуют москвичам и гостям столицы воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а чтобы избежать переохлаждения или обморожения — надевать теплую одежду и обувь. Водителям советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
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