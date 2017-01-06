В Москве 10 человек госпитализированы с обморожением

Десять человек попали в столичные больницы с обморожениями различной степени, еще у одного диагностировано переохлаждение. Об этом сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на статистические данные.Отмечается, что четыре человека получили обморожение в центре Москвы, двое — на западе, двое — на севере. Один человек пострадал в ВАО, еще один — в СЗАО.
По данным издания, среди пострадавших есть 12-летняя девочка. У нее диагностировали обморожение пальцев.
пережила самую холодную ночь за эту зиму. Температура опускалась до минус 25 градусов. В ближайшие дни морозы усилятся. По прогнозам синоптиков, холода отступят лишь в начале рабочей недели.
Комментарии