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  • 06.01, 14:35

В Москве 10 человек госпитализированы с обморожением

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В Москве 10 человек госпитализированы с обморожением

В Москве 10 человек госпитализированы с обморожением

Десять человек попали в столичные больницы с обморожениями различной степени, еще у одного диагностировано переохлаждение. Об этом сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что четыре человека получили обморожение в центре Москвы, двое — на западе, двое — на севере. Один человек пострадал в ВАО, еще один — в СЗАО.

По данным издания, среди пострадавших есть 12-летняя девочка. У нее диагностировали обморожение пальцев.

Ранее сообщалось, что Москва пережила самую холодную ночь за эту зиму. Температура опускалась до минус 25 градусов. В ближайшие дни морозы усилятся. По прогнозам синоптиков, холода отступят лишь в начале рабочей недели.

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