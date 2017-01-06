На Москву надвигаются аномальные морозы до минус 35

МЧС предупреждает москвичей о понижении температуры воздуха до минус 35 градусов.ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, «в ночные часы 7–8 января в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до минус 35 градусов».
В ведомстве предупредили, что в условиях низких температур возможно увеличение количества пожаров в жилых домах, административных зданиях, учреждениях социальной сферы, аварий на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и приостановке работы промышленных предприятий.
переохлаждения или обморожения, надеть теплую одежду и обувь. Водителям советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
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