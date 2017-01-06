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  • 06.01, 17:38

Голливудские звезды простились с Керри Фишер и ее матерью

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Голливудские звезды простились с Керри Фишер и ее матерью

Голливудские звезды простились с Керри Фишер и ее матерью

Голливудские звезды простились с Керри Фишер и ее матерью
  • Фото Associated Press © 2017, Jordan Strauss

    • Более 100 человек, включая голливудских знаменитостей, посетили церемонию прощания с американскими актрисами Керри Фишер и ее матерью Дебби Рейнольдс в Лос-Анджелесе.

    Как пишет газета Daily Mail, прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.

    Фишер, сыгравшая в киноэпопее «Звездные войны» принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.

    На следующий день после смерти Фишер скончалась ее 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс. Причиной смерти женщины стал инсульт.

    Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.

    Опубликовано НТВ 27 декабря 2016 г.

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