Голливудские звезды простились с Керри Фишер и ее матерью

Более 100 человек, включая голливудских знаменитостей, посетили церемонию прощания с американскими актрисами Керри Фишер и ее матерью Дебби Рейнольдс в
Daily Mail, прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.
Лос-Анджелесе.
скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.
На следующий день после смерти Фишер скончалась ее 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс. Причиной смерти женщины стал инсульт.
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.Опубликовано НТВ 27 декабря 2016 г.
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