Американские СМИ сообщили о смерти знаменитой актрисы и певицы Дебби Рейнольдс, чья дочь Кэрри Фишер, известная всему миру как исполнительница роли принцессы Леи в «Звёздных войнах» умерла
TMZсо ссылкой на слова сына Дебби Рейнольдс Тодда Фишера, его мать была экстренно госпитализирована с сердечным приступом. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительной информации, причиной смерти 84-летней женщины стал инсульт.
из-за остановки сердца 27 декабря.
Тодд Фишер рассказал, что они с матерью обсуждали церемонию похорон его сестры Кэрри Фишер, когда ей стало плохо с сердцем.
Тодд Фишер, сын Дебби Рейнолдс и брат Кэрри Фишер: «Теперь она вместе с Кэрри».
перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер отвезли в больницу в тяжелом состоянии, где она позже скончалась.
Кэрри Фишер посвятила своим отношениям с матерью книгу «Открытки с края света», по которой в 1991 году был снят фильм о ссорах и примирениях двух актрис.
Дэбби Рейнольдс, вела телешоу, снялась в восьми десятках фильмах и сериалов, включая «Поющие под дождем», «Непотопляемая Молли Браун», «Развод по-американски», «Телохранитель», «Уилл и Грейс». Ее песни с 1950-х годов занимали первые строки американских музыкальных чартов.
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.Опубликовано НТВ 27 декабря 2016 г.
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