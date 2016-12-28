СМИ назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер из «Звездных войн»

Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», стала остановка сердца.перелета из Лондона в Лос-Анджелес. На борту самолета помощь ей оказывал врач, а после приземления в Лос-Анджелесе актрису экстренно госпитализировали. При этом, по словам пассажиров, летевших с Фишер, им показалось, что актриса умерла еще в самолете, так как в течение 10 минут у нее не было пульса.
Кэрри Фишер получила всемирную известность в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Также она снималась в многочисленных сериалах и озвучивала мультфильмы.
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.Опубликовано НТВ 27 декабря 2016 г.
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