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  • 28.12, 12:14

СМИ назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер из «Звездных войн»

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  • Фото Reuters © 2016, Dylan Martinez
СМИ назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер из «Звездных войн»

СМИ назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер из «Звездных войн»

СМИ назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер из «Звездных войн»
  • Фото Reuters © 2016, Dylan Martinez

    • Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», стала остановка сердца.

    Сердечный приступ у 60-летней Кэрри Фишер случился во время 11-часового перелета из Лондона в Лос-Анджелес. На борту самолета помощь ей оказывал врач, а после приземления в Лос-Анджелесе актрису экстренно госпитализировали. При этом, по словам пассажиров, летевших с Фишер, им показалось, что актриса умерла еще в самолете, так как в течение 10 минут у нее не было пульса.

    Как сообщает TMZ, в больнице Фишер подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако ее состояние не улучшилось. Сердце Фишер остановилось во вторник утром. Перед этим родственники обсуждали вопрос об отключении ее от аппарата.

    Кэрри Фишер получила всемирную известность в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Также она снималась в многочисленных сериалах и озвучивала мультфильмы.

    Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.

    Опубликовано НТВ 27 декабря 2016 г.



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