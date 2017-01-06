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  • 06.01, 13:04

Спецслужбы Германии семь раз сочли берлинского террориста недостаточно опасным

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Спецслужбы Германии семь раз сочли берлинского террориста недостаточно опасным

Спецслужбы Германии семь раз сочли берлинского террориста недостаточно опасным

Немецкие спецслужбы совершили ошибку при оценке потенциальной опасности тунисца Аниса Амри, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Амри привлек к себе внимание еще в октябре 2015 года. Тогда его сосед по комнате сообщил о фотографиях в телефоне тунисца, на которых были изображены вооруженные люди в черной одежде.

За потенциальным террористом установили слежку. В результате спецслужбы смогли выяснить, что Амри, в частности, изъявлял желание организовать нападение в Германии, искал в Сети информацию по изготовлению бомб.

В феврале 2016 года Амри попал в список опасных радикально настроенных исламистов. Исходящую от него потенциальную угрозу представители спецслужб семь раз обсуждали на совещаниях. Последнее из таких мероприятий состоялось за месяц до теракта в Берлине. Сотрудники спецслужб каждый раз приходили к выводу, что Амри недостаточно опасен и не могли найти оснований для его задержания.

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине произошел 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу людей, в результате чего 12 человек погибли, 48 получили различные травмы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Сам террорист, 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, скрылся с места преступления, но позже был обнаружен в Милане и убит в перестрелке с полицией.

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