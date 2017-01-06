Спецслужбы Германии семь раз сочли берлинского террориста недостаточно опасным

Немецкие спецслужбы совершили ошибку при оценке потенциальной опасности тунисца Аниса Амри, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.данным издания, Амри привлек к себе внимание еще в октябре 2015 года. Тогда его сосед по комнате сообщил о фотографиях в телефоне тунисца, на которых были изображены вооруженные люди в черной одежде.
За потенциальным террористом установили слежку. В результате спецслужбы смогли выяснить, что Амри, в частности, изъявлял желание организовать нападение в Германии, искал в Сети информацию по изготовлению бомб.
В феврале 2016 года Амри попал в список опасных радикально настроенных исламистов. Исходящую от него потенциальную угрозу представители спецслужб семь раз обсуждали на совещаниях. Последнее из таких мероприятий состоялось за месяц до теракта в Берлине. Сотрудники спецслужб каждый раз приходили к выводу, что Амри недостаточно опасен и не могли найти оснований для его задержания.
Теракт на рождественской ярмарке в Берлине произошел 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу людей, в результате чего 12 человек погибли, 48 получили различные травмы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Сам террорист, 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, скрылся с места преступления, но позже был обнаружен в Милане и убит в перестрелке с полицией.
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