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  • 06.01, 00:57
Керри провел последнюю пресс-конференцию на посту госсекретаря. Госдепартамент США, Керри Джон, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Керри провел последнюю пресс-конференцию на посту госсекретаря

3 комментария
Керри провел последнюю <nobr>пресс-конференцию</nobr> на посту госсекретаря

Керри провел последнюю пресс-конференцию на посту госсекретаря

Керри провел последнюю <nobr>пресс-конференцию</nobr> на посту госсекретаря

    Госсекретарь США Джон Керри подвел итоги деятельности госдепартамента за последние 4 года на пресс-конференции в Вашингтоне.

    Среди тем, которые обсуждались на пресс-конференции, были сирийский конфликт, отношения с РФ и ситуация на Украине. По словам Керри, США не являются конкурентами для России в вопросе сирийского урегулирования и поддерживают проведение переговоров в Астане.

    Джон Керри: «Мы на данном этапе надеемся, что из встречи в Астане получится большой шаг вперед, если она состоится. Очевидно, в этом есть сомнения, учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня в Сирии. Я говорил с де Мистурой, я говорил с министром иностранных дел России. Мы все согласны, что остается все та же цель: попасть в Женеву, где необходимо провести реальные переговоры».

    Говоря об отношениях с Россией, Керри заметил, что США потратили более $3 млрд, чтобы помочь союзникам выстроить оборону от «российских провокаций», передает «Интерфакс».

    Джон Керри: «Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, предоставляли широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе. 3,4 миллиарда долларов — это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону».

    Также уходящий госсекретарь выразил уверенность, что кампания против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) приведет к победе над джихадистами в течение года. При этом он заметил, что угроза, исходящая от ИГ, не исчезнет, так как группировка адаптируется к изменяющимся обстоятельствам, и боевики ИГ, вероятно, сосредоточат свои силы в новых точках и будут провоцировать новые атаки.

    Ранее уходящий госсекретарь подготовил прощальное письмо, в котором напомнил о «перезагрузке» отношений с Россией.

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