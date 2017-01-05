Керри в прощальном письме вспомнил о «перезагрузке» в отношениях России и США

Госсекретарь США Джона Керри подготовил прощальное письмо по случаю окончания срока работы действующей американской администрации и напомнил в нем о «перезагрузке» в отношениях с Россией.ТАСС, отметил, что «перезагрузка» принесла ощутимую выгоду обеим сторонам.
Джон Керри: «В ходе первого срока президента Обамы Соединенные Штаты и Россия провели „перезагрузку“ наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане. В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов».
В качестве примеров Керри привел переговоры по ядерному соглашению с Ираном, защиту морских районов, координацию действий по проблемам Арктики, вывоз химического оружия.
Вместе с тем, отметил Керри, Россия и США «испытывают серьезные разногласия по целому ряду вопросов». В числе «серьезных вызовов для двусторонних отношений и международной стабильности» глава Госдепа назвал украинский кризис, кибератаки и «военную интервенцию в Сирии».
Однако США «не прекращают поиск сфер, где сотрудничество с Россией отвечало бы нашим интересам», заключил Джон Керри.
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