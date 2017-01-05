#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 18:53

Керри в прощальном письме вспомнил о «перезагрузке» в отношениях России и США

6 комментариев
Керри в прощальном письме вспомнил о «перезагрузке» в отношениях России и США

Керри в прощальном письме вспомнил о «перезагрузке» в отношениях России и США

Керри в прощальном письме вспомнил о «перезагрузке» в отношениях России и США
  • Фото Associated Press © 2017, Andrew Harnik

    • Госсекретарь США Джона Керри подготовил прощальное письмо по случаю окончания срока работы действующей американской администрации и напомнил в нем о «перезагрузке» в отношениях с Россией.

    Термин «перезагрузка» появился в начале первого президентского срока Барака Обамы, когда главой Госдепартамента была Хиллари Клинтон. Джон Керри в прощальном письме, выдержки из которого приводит ТАСС, отметил, что «перезагрузка» принесла ощутимую выгоду обеим сторонам.

    Джон Керри: «В ходе первого срока президента Обамы Соединенные Штаты и Россия провели „перезагрузку“ наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане. В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов».

    В качестве примеров Керри привел переговоры по ядерному соглашению с Ираном, защиту морских районов, координацию действий по проблемам Арктики, вывоз химического оружия.

    Вместе с тем, отметил Керри, Россия и США «испытывают серьезные разногласия по целому ряду вопросов». В числе «серьезных вызовов для двусторонних отношений и международной стабильности» глава Госдепа назвал украинский кризис, кибератаки и «военную интервенцию в Сирии».

    Однако США «не прекращают поиск сфер, где сотрудничество с Россией отвечало бы нашим интересам», заключил Джон Керри.

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru