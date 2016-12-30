Путин и Назарбаев обсудили перспективы проведения в Астане встречи по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым перспективы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию.
После переговоров Назарбаев встретился с руководящим составом министерства иностранных дел Казахстана и «акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане».
Идею продолжить процесс переговоров по Сирии на новой площадке Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрили в ходе телефонного разговора в середине декабря.
Впоследствии по итогам встречи в Москве 20 декабря главы МИД Ирана, РФ и Турции приняли совместное заявление, в котором выразили готовность способствовать выработке соглашения между правительством и оппозицией в Сирии. На переговоры приглашены все другие страны, имеющие влияние на ситуацию.
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