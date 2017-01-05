Аэропорт Калининграда принял первые после ЧП с A321 самолеты

В аэропорту Калининграда приземлились первые самолеты после инцидента с A321,
из-за которого воздушная гавань была закрыта более суток.
Генеральный директор Храброво Александр Корытный сообщил ТАСС, что при согласованных действиях с авиакомпаниями калининградский аэропорт рассчитывает сегодня обеспечить отправку и прием всех пассажиров, чьи рейсы были задержаны 4 января. Это, по его словам, порядка 6 тыс. человек на прилет и вылет.
ушло около суток.
Неравнодушные калининградцы предлагали застрявшим в аэропорту людям помощь и ночлег.
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