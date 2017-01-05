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  • 05.01, 09:47

Аэропорт Калининграда принял первые после ЧП с A321 самолеты

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Аэропорт Калининграда принял первые после ЧП с A321 самолеты

Аэропорт Калининграда принял первые после ЧП с A321 самолеты

В аэропорту Калининграда приземлились первые самолеты после инцидента с A321, из-за которого воздушная гавань была закрыта более суток.

Первые два рейса прибыли в Храброво из Москвы и Санкт-Петербурга. Аэропорт, открывшийся в 7:00 по московскому времени, работает в штатном режиме.

Генеральный директор Храброво Александр Корытный сообщил ТАСС, что при согласованных действиях с авиакомпаниями калининградский аэропорт рассчитывает сегодня обеспечить отправку и прием всех пассажиров, чьи рейсы были задержаны 4 января. Это, по его словам, порядка 6 тыс. человек на прилет и вылет.

А321, прилетевший вечером 3 января из Шереметьево, после посадки в Храброво выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Серьезных травм никто из пассажиров и членов экипажа не получил. На эвакуацию лайнера ушло около суток.

Неравнодушные калининградцы предлагали застрявшим в аэропорту людям помощь и ночлег.

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