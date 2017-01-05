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  • 05.01, 09:46
Калининградцы активно предлагали помощь и ночлег застрявшим в аэропорту людям. Калининград, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Калининградцы активно предлагали помощь и ночлег застрявшим в аэропорту людям

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Калининградцы активно предлагали помощь и ночлег застрявшим в аэропорту людям

Калининградцы активно предлагали помощь и ночлег застрявшим в аэропорту людям

Калининградцы активно предлагали помощь и ночлег застрявшим в аэропорту людям

    Сотни пассажиров, на сутки застрявших в аэропорту Калининграда, вскоре смогут вылететь из города.

    Спасатели эвакуировали поврежденный лайнер A321, и в 7:00 по московскому времени аэропорт Храброво снова начал принимать и отправлять рейсы.

    Администрация аэропорта утверждает, что всех пассажиров, ожидавших посадки, обеспечили горячим питанием и напитками, некоторых поселили в гостиницу.

    Впрочем, калининградцы тоже не остались равнодушными к чужой беде. В социальных сетях они активно предлагали помощь и даже ночлег.

    Из объявления в социальной сети: «В связи с ЧП в Храброво, чтобы хоть как-то поддержать людей, мы готовы принять у себя две семьи с детьми. Машина есть. Заберем, отвезем, накормим и т.д. Места хватит».

    Елена Лютая: «Живем в Гурьевске. С авто сложно, но комната свободная есть. Семью тоже можем принять».

    Рома Тищенко: «Мы тоже готовы принять семью с детьми, задержавшуюся в аэропорту. Заберем и отвезем обратно!»

    Выкатившийся накануне за пределы взлетно-посадочной полосы самолет авиакомпании «Аэрофлот» пролежал на снегу почти сутки. У лайнера подломилось шасси. Чтобы убрать 70-тонную машину, нужна мощная техника, которой в воздушной гавани не оказалось. Дело сдвинулось с мертвой точки, только когда спецтехнику прислали военные Балтийского флота.

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