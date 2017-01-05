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  • 05.01, 02:11

Аварийный Airbus убрались с ВПП в калининградском аэропорту

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Аварийный Airbus убрались с ВПП в калининградском аэропорту

Аварийный Airbus убрались с ВПП в калининградском аэропорту

В калининградском аэропорту Храброво завершена эвакуация Airbus A-320, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Благодаря спецтехнике, а также слаженной работе сотрудников МЧС и военных, самолет удалось отогнать с посадочной полосы.

Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области: «Этот день закончен все-таки на позитивной ноте — самолет удалось сдвинуть с мертвой точки».

Теперь с полосы убирают оставшуюся тяжелую технику. Как подчеркнула пресс-секретарь главы региона Валерия Родина, ВПП в результате авиаинцидента не пострадала, передает РИА Новости.

Напомним, Airbus, прибывший из Шереметьево, в ночь на 4 января выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Калининграде. У самолета подломилась передняя стойка шасси. В результате пассажирам пришлось покидать самолет по надувным аварийным трапам. Шесть человек получили ушибы и ссадины.

Из-за авиапроисшествия работу аэропорта Храброво приостановили. После нескольких неудачных попыток вытащить авиалайнер из ямы на место были вызваны тягачи Балтийского флота. В аэропорту необходимой спецтехники не оказалось. Как сообщил гендиректор Храброво, Калининград начнет принимать самолеты с 07:00 мск.

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