Аэропорт в Калининграде временно закрыт из-за ЧП с самолетом

Обледенение и сильный боковой ветер могли стать причиной происшествия в аэропорту Калининграда. Там сегодня ночью за пределы полосы выкатился лайнер, прилетевший из Москвы.
Накануне вечером во время посадки самолет Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси, и лайнер лег на нос. На борту находились более 170 человек. Они покинули самолет по надувным трапам и до здания воздушной гавани добирались пешком.
По информации аэропорта, за помощью к медикам обратились трое.
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