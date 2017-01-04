Аэропорт в Калининграде временно закрыт из-за ЧП с самолетом

Обледенение и сильный боковой ветер могли стать причиной происшествия в аэропорту Калининграда. Там сегодня ночью за пределы полосы выкатился лайнер, прилетевший из Москвы.

Экстренные службы сейчас пытаются оперативно освободить полосу, чтобы аэропорт мог принимать и отправлять самолеты. Пока задержаны не меньше 10 рейсов. Аэропорт закрыт до 13:00 по московскому времени. Людей, которые должны были вылететь из Калининграда в Москву этим лайнером, теперь заберет резервный борт.Накануне вечером во время посадки самолет Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси, и лайнер лег на нос. На борту находились более 170 человек. Они покинули самолет по надувным трапам и до здания воздушной гавани добирались пешком.По информации аэропорта, за помощью к медикам обратились трое.