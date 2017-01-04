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  • 04.01, 11:01
Аэропорт в Калининграде временно закрыт из-за ЧП с самолетом. Калининград, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Аэропорт в Калининграде временно закрыт из-за ЧП с самолетом

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Аэропорт в Калининграде временно закрыт из-за ЧП с самолетом

Аэропорт в Калининграде временно закрыт <nobr>из-за</nobr> ЧП с самолетом

    Обледенение и сильный боковой ветер могли стать причиной происшествия в аэропорту Калининграда. Там сегодня ночью за пределы полосы выкатился лайнер, прилетевший из Москвы.

    Экстренные службы сейчас пытаются оперативно освободить полосу, чтобы аэропорт мог принимать и отправлять самолеты. Пока задержаны не меньше 10 рейсов. Аэропорт закрыт до 13:00 по московскому времени. Людей, которые должны были вылететь из Калининграда в Москву этим лайнером, теперь заберет резервный борт.

    Накануне вечером во время посадки самолет Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси, и лайнер лег на нос. На борту находились более 170 человек. Они покинули самолет по надувным трапам и до здания воздушной гавани добирались пешком.

    По информации аэропорта, за помощью к медикам обратились трое.

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