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  • 04.01, 23:09

Военные тягачи приступили к эвакуации аварийного Airbus в Калининграде

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  • Фото: Виталий Невар / ТАСС
Военные тягачи приступили к эвакуации аварийного Airbus в Калининграде

Военные тягачи приступили к эвакуации аварийного Airbus в Калининграде

Военные тягачи приступили к эвакуации аварийного Airbus в Калининграде
  • Фото: Виталий Невар / ТАСС

    • Тягачи Балтийского флота приступили к эвакуации Airbus A320, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту.

    Всего в аэропорт Храброво по просьбе регионального руководства было направлено пять единиц специальной инженерной техники. Среди них четыре тяжелых тягача на базе автомобиля «Урал» и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина на гусеничном ходу.

    Своими силами освободить полосу от самолета аварийные службы аэропорта не смогли из-за отсутствия необходимой спецтехники. К помощи военных пришлось обратиться после трех неудачных попыток вытащить авиалайнер из ямы. Как только самолет уберут, полеты возобновятся, передает РИА Новости.

    Напомним, в ночь на 4 января Airbus A320 при посадке в Калининграде выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покинули авиалайнер по надувным аварийным трапам. За медицинской помощью обратились пять человек. Они получили ушибы и ссадины.

    Из-за происшествия работу аэропорта пришлось приостановить. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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