Военные тягачи приступили к эвакуации аварийного Airbus в Калининграде

Тягачи Балтийского флота приступили к эвакуации Airbus A320, который выкатился за пределы
взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту.
Своими силами освободить полосу от самолета аварийные службы аэропорта не смогли из-за отсутствия необходимой спецтехники. К помощи военных пришлось обратиться после трех неудачных попыток вытащить авиалайнер из ямы. Как только самолет уберут, полеты возобновятся, передает РИА Новости.
выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покинули авиалайнер по надувным аварийным трапам. За медицинской помощью обратились пять человек. Они получили ушибы и ссадины.
возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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