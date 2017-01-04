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  • 04.01, 15:34

СМИ: в аэропорту Калининграда нет техники для эвакуации аварийного Airbus

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  • Фото РИА Новости, Матвей Кольцов
СМИ: в аэропорту Калининграда нет техники для эвакуации аварийного Airbus

СМИ: в аэропорту Калининграда нет техники для эвакуации аварийного Airbus

СМИ: в аэропорту Калининграда нет техники для эвакуации аварийного Airbus
  • Фото РИА Новости, Матвей Кольцов

    • Службы калининградского аэропорта Храброво не могут самостоятельно эвакуировать аварийный самолет Airbus А321 «Аэрофлота», который накануне вечером выкатился за пределы ВПП из-за подломленной стойки шасси.

    Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, в аэропорту просто нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет. В других, более технически оснащенных аэропортах, эвакуация самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов, отметил он.
    Сейчас, по словам собеседника агентства, аэропорт закрыт и когда он откроется, точно не известно.

    Напомним, самолет А321, совершавший рейс Москва — Калининград, при посадке в аэропорту Храброво во вторник в 23:30 мск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за повреждения шасси. За медицинской помощью обратились три человека. Из-за инцидента аэропорт Храброво пришлось закрыть.

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