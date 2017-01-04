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  • 04.01, 14:03
Аварийный Airbus парализовал работу аэропорта Храброво. Калининград, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Аварийный Airbus парализовал работу аэропорта Храброво

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Аварийный Airbus парализовал работу аэропорта Храброво

Аварийный Airbus парализовал работу аэропорта Храброво

    Открытие калининградского аэропорта Храброво задерживается еще на два часа ориентировочно до 15:00 мск по техническим причинам. Причины аварийной посадки самолета А321 выясняет комиссия из представителей Росавиации, «Аэрофлота» и служб аэропорта.

    Представитель аэропорта Хабарово: «Ориентировочно надеемся открыть аэропорт в 14 часов (15:00 мск). Сначала мы рассчитывали, что к 10 утра все аварийные и восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, самолет еще на взлетно-посадочной полосе, работают специалисты аэропорта. Сотрудники СК отработали ночью. Людей в аэропорту много, все службы работают, стараемся помогать пассажирам. О том, переносить рейсы, отменять или совмещать, решение принимают авиакомпании».

    К этому моменту задерживается прилет девяти рейсов — из Москвы и Санкт-Петербурга, а также вылет семи рейсов. Два утренних рейса в Москву и один из столицы отменены.

    В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что для расследования обстоятельств и причин выкатывания Airbus на ВВП сформирована комиссия из представителей Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта Храброво, передает ТАСС.

    Представитель «Аэрофлота»: «Комментарии о причинах произошедшего события будут предоставлены только по завершении работы комиссии».

    После выкатывания самолета А321 за пределы ВВП три пассажира обратились за медицинской помощью. У Airbus подломилась передняя стойка шасси, лайнер лег на нос. На борту находились более 170 человек. Они покинули самолет по надувным трапам. Причиной инцидента могли стать обледенение и сильный боковой ветер.

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