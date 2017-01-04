Аварийный Airbus парализовал работу аэропорта Храброво

Открытие калининградского аэропорта Храброво задерживается еще на два часа ориентировочно до 15:00 мск по техническим причинам. Причины аварийной посадки самолета А321 выясняет комиссия из представителей Росавиации, «Аэрофлота» и служб аэропорта.
К этому моменту задерживается прилет девяти рейсов — из Москвы и Санкт-Петербурга, а также вылет семи рейсов. Два утренних рейса в Москву и один из столицы отменены.
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что для расследования обстоятельств и причин выкатывания Airbus на ВВП сформирована комиссия из представителей Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта Храброво, передает ТАСС.
Представитель «Аэрофлота»: «Комментарии о причинах произошедшего события будут предоставлены только по завершении работы комиссии».
После выкатывания самолета А321 за пределы ВВП три пассажира обратились за медицинской помощью. У Airbus подломилась передняя стойка шасси, лайнер лег на нос. На борту находились более 170 человек. Они покинули самолет по надувным трапам. Причиной инцидента могли стать обледенение и сильный боковой ветер.
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