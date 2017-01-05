Калининградский аэропорт открыт после ЧП с Airbus

Калининградский аэропорт Храброво вновь работает в штатном режиме после происшествия с самолетом, который выкатился за пределы
взлетно-посадочной полосы.
Первый самолет «Аэрофлота» уже вылетел, к отправке готовятся еще три рейса. Что же касается сломанного Airbus A-320, то он находится на стоянке, передает «Интерфакс».
выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Калининграде. У авиалайнера подломилась передняя стойка шасси. В результате пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным аварийным трапам.
необходимой спецтехники. После трех неудачных попыток вытащить лайнер из ямы на место были вызваны тягачи Балтийского флота.
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