#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 08:15

Калининградский аэропорт открыт после ЧП с Airbus

комментировать

Калининградский аэропорт открыт после ЧП с Airbus

Калининградский аэропорт открыт после ЧП с Airbus

Калининградский аэропорт Храброво вновь работает в штатном режиме после происшествия с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Все работы по освобождению взлетно-посадочной полосы от поврежденного самолета завершены.

Первый самолет «Аэрофлота» уже вылетел, к отправке готовятся еще три рейса. Что же касается сломанного Airbus A-320, то он находится на стоянке, передает «Интерфакс».

Напомним, в ночь на 4 января самолет выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Калининграде. У авиалайнера подломилась передняя стойка шасси. В результате пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным аварийным трапам.

Из-за авиапроисшествия работу аэропорта приостановили. Аварийные службы авиагавани не смогли своими силами освободить полосу от самолета из-за отсутствия необходимой спецтехники. После трех неудачных попыток вытащить лайнер из ямы на место были вызваны тягачи Балтийского флота.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru