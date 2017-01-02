МИД Германии назвал условия участия Асада в переходном процессе в Сирии

Вопрос о политическом будущем президента Сирии Башара Асада и создании переходных органов власти в стране должен обсуждаться на переговорах в Астане, проведение которых обсуждают лидеры России, Турции, Ирана и Казахстана, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Мартин Шефер: «С нашей точки зрения важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН».
Ключевым посредником в этом процесс должен оставаться спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, подчеркнул представитель МИД ФРГ.
Идею продолжить процесс переговоров по Сирии на новой площадке в середине декабря одобрили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В последний день 2016 года российский лидер обсудил запуск сирийских переговоров на площадке в Астане с президентом Ирана Хасаном Роухани.
С 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня.
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