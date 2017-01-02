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  • 02.01, 16:33

МИД Германии назвал условия участия Асада в переходном процессе в Сирии

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МИД Германии назвал условия участия Асада в переходном процессе в Сирии

МИД Германии назвал условия участия Асада в переходном процессе в Сирии

Вопрос о политическом будущем президента Сирии Башара Асада и создании переходных органов власти в стране должен обсуждаться на переговорах в Астане, проведение которых обсуждают лидеры России, Турции, Ирана и Казахстана, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

В Берлине, по словам Мартина Шефера, допускают участие Башара Асада в переходном процессе в Сирии при ограничении его полномочий, но не видят будущего для страны с ним же в должности главы государства.

Мартин Шефер: «С нашей точки зрения важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН».

Ключевым посредником в этом процесс должен оставаться спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, подчеркнул представитель МИД ФРГ.

Идею продолжить процесс переговоров по Сирии на новой площадке в середине декабря одобрили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В последний день 2016 года российский лидер обсудил запуск сирийских переговоров на площадке в Астане с президентом Ирана Хасаном Роухани.

С 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня.

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