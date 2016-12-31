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  • 31.12, 20:37

Путин обсудил с президентом Ирана мирный процесс в Сирии

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Путин обсудил с президентом Ирана мирный процесс в Сирии

Путин обсудил с президентом Ирана мирный процесс в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили запуск переговоров с сирийской оппозицией в Астане.

Пресс-служба Кремля: «Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане».

Стороны решили продолжить тесную координацию усилий для окончательного урегулирования сирийского кризиса. Кроме этого, лидеры двух стран обменялись новогодними поздравлениями.

Владимир Путин 29 декабря объявил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня на территории страны. Он подчеркнул, что соответствующие документы уже подписаны.

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