Путин обсудил с президентом Ирана мирный процесс в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани.
Пресс-служба Кремля: «Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Отмечена значимость достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Сирии и запуске переговорного процесса в Астане».
Стороны решили продолжить тесную координацию усилий для окончательного урегулирования сирийского кризиса. Кроме этого, лидеры двух стран обменялись новогодними поздравлениями.
смогли договориться о прекращении огня на территории страны. Он подчеркнул, что соответствующие документы уже подписаны.
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