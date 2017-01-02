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  • 02.01, 02:53

В Конгрессе США обещают блокировать отмену Трампом антироссийских санкций

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В Конгрессе США обещают блокировать отмену Трампом антироссийских санкций

В Конгрессе США обещают блокировать отмену Трампом антироссийских санкций

Представители Демократической партии США считают, что введенных Обамой антироссийских санкций недостаточно.

Адам Шифф, член комитета по разведке палаты представителей Конгресса США: «Мы считаем, что необходимо сделать больше. Мы не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для сдерживания России, и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций».

В интервью телеканалу АВС, демократ Шифф также заявил, что в случае, если избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации решит отменить антироссийские санкции, введенные администрацией президента Обамы, то он столкнется с «решительной реакцией» со стороны Конгресса.

Ранее представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер, который после инаугурации Трампа может занять пост пресс-секретаря Белого дома, заявил, что не уверен в справедливости антироссийских санкций.

Напомним, перед Новым годом администрация Обамы ввела новые санкции против России якобы за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Из США были высланы 35 российских дипломатов.

Президент России решил, что Москва не опустится до уровня «кухонной» дипломатии и не станет в ответ высылать из страны американских дипломатов. Действия Белого дома президент РФ назвал провокацией, «направленной на дальнейший подрыв отношений между Россией и США».

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