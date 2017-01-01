Медведев и премьер Турции подчеркнули важность совместной борьбы с терроризмом

Дмитрий Медведев обсудил новогодний теракт в Стамбуле с премьером Турции Бинали Йылдырымом.
Кроме того, премьеры России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
начал стрелять в посетителей. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Еще 69 человек получили ранения.
Ранее соболезнования выразил Владимир Путин. Российский президент назвал атаку «циничным преступлением», а также подчеркнул, что «террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали».
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