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  • 01.01, 22:21

Медведев и премьер Турции подчеркнули важность совместной борьбы с терроризмом

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Медведев и премьер Турции подчеркнули важность совместной борьбы с терроризмом

Медведев и премьер Турции подчеркнули важность совместной борьбы с терроризмом

Дмитрий Медведев обсудил новогодний теракт в Стамбуле с премьером Турции Бинали Йылдырымом.

В ходе телефонного разговора глава российского правительства выразил соболезнования, а также отметил, что организаторы атаки должны понести заслуженное наказание.

Кроме того, премьеры России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Напомним, теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь. Вооруженный террорист ворвался в ночной клуб Reina и начал стрелять в посетителей. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Еще 69 человек получили ранения.

Ранее соболезнования выразил Владимир Путин. Российский президент назвал атаку «циничным преступлением», а также подчеркнул, что «террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали».

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