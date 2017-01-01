Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом, произошедшим в Стамбуле в новогоднюю ночь.
Как передает пресс-служба Кремля, Владимир Путин подтвердил, что в борьбе с этим злом Москва была и остается надежным партнером Анкары. Российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
атаки на стамбульский ночной клуб Reina погибли 39 человек. Число пострадавших, по последним данным, достигло 69. Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой, которую устроил вооруженный автоматом Калашникова экстремист-одиночка в костюме Санта-Клауса. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу уточнил, что среди погибших 16 иностранцев.
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