Прооперированного после нападения неизвестных Мирзаева навестили близкие: эксклюзив НТВ

Здоровью российского бойца Расула Мирзаева ничто не угрожает после нападения неизвестных в Москве.ТАСС генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев, состояние Мирзаева «нормальное».
Камил Гаджиев: «Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее».
Минувшей ночью трое неизвестных избили 30-летнего Мирзаева на Восточной улице в Москве и ранили его из травматического пистолета. Боец был доставлен в одну из столичных клиник, где его прооперировали. Корреспонденту НТВ удалось снять на видео происходящее в палате спортсмена, где находятся его близкие.
В 2011 году Расул Мирзаев стал фигурантом громкого уголовного дела после инцидента у ночного клуба «Гараж». Тогда спортсмен с одного удара нокаутировал студента Ивана Агафонова, который скончался от полученных травм.
В 2012 году Мирзаева приговорили к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив из-под стражи в зале суда.
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