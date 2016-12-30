Жизнь в Алеппо входит в мирное русло после установившегося перемирия

Перемирие в Сирии вступило в силу сегодня в 00:00. И стороны, судя по поступающим сообщениям, его соблюдают.масштабного перемирия Алеппо постепенно возвращается к привычному ритму и укладу жизни. Открылись многие магазины и кофейни, ранее наглухо заваренные металлическими жалюзи. Люди ходят по улицам, не опасаясь обстрелов.
После освобождения восточных районов от боевиков население Алеппо значительно увеличилось. Десятки тысяч людей, бежавших от войны, вернулись в свои дома. Этого момента они ждали долгие годы.
Затянувшемуся кровавому противостоянию призваны положить конец договоренности, достигнутые правительством Башара Асада с лидерами так называемой сирийской вооруженной оппозиции при активном участии России, Турции и Ирана, но без какого бы то ни было содействия со стороны ЕС и США. Страны выступают гарантами соблюдения перемирия.
Вступивший в силу режим прекращения огня приветствовали представители религиозных общин и всех конфессий — как шанс забыть о разногласиях. Перемирие позволит развернуться в полную силу и российской гуманитарной миссии.
Трудные времена для Сирии еще не закончились. Но заключенные соглашения — настоящий прорыв, очередной значимый шаг к нормализации обстановки на территории всей Сирии. К перемирию присоединились сразу семь группировок общей численностью больше 60 тысячи человек.
Перемирие на востоке — вещь хрупкая. Как долго оно продлится, теперь зависит не только от враждующих сторон, но и от тех стран, которые имеют влияние на так называемую вооруженную оппозицию. Проявят ли они политическую волю и подтвердят ли свое стремление к миру не на словах, а на деле?
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.
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