Путин и Асад оценили договоренности о прекращении огня в Сирии

Президенты России и Сирии провели телефонные переговоры в ходе которых была дана оценка достижению соглашений о прекращении огня на территории САР.пресс-служба Кремля.
Президенты согласились и в том, что переговоры в Астане по мирному урегулированию станут важным шагом на пути к разрешению сирийского конфликта. Асад также заявил о готовности соблюдать все условия перемирия.
присоединились 7 вооруженных группировок, это примерно 60 тысяч человек.
Предполагается, что сегодня в ООН пройдет закрытое заседание Совета безопасности. Его соберут по инициативе России для обсуждения перемирия в Сирии.
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