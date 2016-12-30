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  • 30.12, 08:12
Путин и Асад оценили договоренности о прекращении огня в Сирии. Асад, Путин, Сирия, войны и вооруженные конфликты, перемирие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин и Асад оценили договоренности о прекращении огня в Сирии

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Путин и Асад оценили договоренности о прекращении огня в Сирии

Путин и Асад оценили договоренности о прекращении огня в Сирии

    Президенты России и Сирии провели телефонные переговоры в ходе которых была дана оценка достижению соглашений о прекращении огня на территории САР.

    Владимир Путин и Башар Асад во время состоявшегося накануне телефонного разговора высоко оценили договоренности о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Президенты согласились и в том, что переговоры в Астане по мирному урегулированию станут важным шагом на пути к разрешению сирийского конфликта. Асад также заявил о готовности соблюдать все условия перемирия.

    Напомним, власти Сирии при участии Москвы и Анкары смогли договориться с вооруженной оппозицией о прекращении огня и начале мирных переговоров. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь по местному времени (01:00 по Москве). К соглашению, которое готовили два месяца, присоединились 7 вооруженных группировок, это примерно 60 тысяч человек.

    Предполагается, что сегодня в ООН пройдет закрытое заседание Совета безопасности. Его соберут по инициативе России для обсуждения перемирия в Сирии.

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