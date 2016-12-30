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  • 30.12, 12:45

Напавшие на сотрудников Росгвардии дали признательные показания

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Напавшие на сотрудников Росгвардии дали признательные показания

Напавшие на сотрудников Росгвардии дали признательные показания

Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Москве признались в совершении преступления.

В пресс-службе столичного главка СКР отметили, что задержать подозреваемых удалось благодаря грамотно спланированной работе и тесному взаимодействию следователей ГУ СК России по Москве.

Из сообщения пресс-службы: «В настоящее время с ними (задержанными) проводится комплекс следственных действий. При допросе они дали признательные показания».

В ведомстве отметили, что в ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, после чего будет принято решение об избрании им меры пресечения.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что фигуранты дела входят в организованную преступную группу и причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов.

В четверг группа бандитов совершила нападение на экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в поселке Роговское на территории Новой Москвы. В результате один из правоохранителей скончался, второй получил огнестрельные ранения. Вскоре восемь преступников были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ, предусматривающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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