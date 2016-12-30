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  • 30.12, 03:39
МВД: задержаны 8 подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии. Москва, кражи и ограбления, нападения, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

МВД: задержаны 8 подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии

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МВД: задержаны 8 подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии

МВД: задержаны 8 подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии

    В связи с убийством сотрудника Росгвардии и вооруженным нападением в Новой Москве возбуждено уголовное дело.

    В МВД сообщили, что в связи с расследованием вооруженного нападения и убийства сотрудника Росгвардии в поселке Роговское на территории Новой Москвы задержаны уже 8 подозреваемых. Ранее сообщалось, что в результате спецоперации задержаны пятеро.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Московской полицией в течение трех часов задержаны восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО Москвы. В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий».

    А в Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное по статье 317 УК РФ, предусматривающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

    Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России. В Роговское также прибыло руководство ГУ МВД России по Москве. Устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется расследование.

    Ранее стало известно, что в четверг группа бандитов совершила нападение на экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, внезапно открыв по ним огонь. Один сотрудник был убит, второй получил ранения. Преступники похитили пистолеты и автомат «Кедр», после чего скрылись на своем автомобиле. Для розыска бандитов в московском регионе был введен план «Вулкан».

    СМИ также сообщали, что подвергшиеся нападению сотрудники Росгвардии прибыли в Роговское на вызов по сообщению о попытке ограбления магазина.

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