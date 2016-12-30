В Новой Москве совершено вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии

Во всем столичном регионе введен план «Вулкан» в связи с поиском лиц, причастных к убийству сотрудника Росгвардии.ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, группа бандитов пыталась совершить ограбление магазина «Дикси» в поселке Роговское на территории Новой Москвы.
Сотрудники магазина нажали кнопку тревоги и на место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Группа бандитов из 7–8 человек напала на них и завладела двумя автоматами. Один из сотрудников Росгвардии был убит, второй получил огнестрельные ранения.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «Для раскрытия данного преступления личный состав московской полиции поднят по тревоге. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Москве. Столичной полицией совместно с Росгвардией проводится комплекс мероприятий по выявлению и задержанию преступников».
По предварительной информации, несколько подозреваемых в причастности к нападению уже задержаны. Ведутся поиски остальных бандитов.
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