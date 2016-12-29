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  • 30.12, 00:38
Обама назвал введение новых антироссийских санкций «необходимым ответом». Госдепартамент США, МИД РФ, Обама Барак, США, дипломатия, кибератаки, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обама назвал введение новых антироссийских санкций «необходимым ответом»

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Обама назвал введение новых антироссийских санкций «необходимым ответом»

Обама назвал введение новых антироссийских санкций «необходимым ответом»

    Президент США Барак Обама за 22 дня до окончания своих полномочий на этом посту подписал указ о введении новых санкционных мер в отношении российских организаций и физических лиц. Из США также будут высланы 35 российских дипломатических работника.

    Обама заявил, что американские санкции, принятые сегодня в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками, являются «необходимым и адекватным ответом», цитирует ТАСС.

    Барак Обама, президент США: «Новые ограничительные меры являются необходимым и адекватным ответом на усилия, которые направлены на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения».

    По словам Обамы, эти санкции якобы стали ответом на «агрессивное преследование российским правительством должностных лиц США» и проведение «киберопераций, направленных против американских выборов». Действующий президент Соединенных Штатов подчеркнул, что эти меры были приняты «„после неоднократных предупреждений“ со стороны Вашингтона».

    В распространенном сегодня заявлении Белого дома Обама также объяснил высылку 35 российских дипломатов из США, которым предписано покинуть страну в течение 72 часов.

    Барак Обама: «За последний год наши дипломаты подвергались недопустимому преследованию в Москве со стороны российских спецслужб и полиции. Такие действия имеют последствия».

    Сегодня Обама подписал указ, расширяющий антироссийские санкции в связи с приписываемой России причастностью к кибератакам «против американской избирательной системы». В новых ограничительных мерах речь идет о шести физических лицах и пяти ведомствах, в числе которых ФСБ и ГРУ Генштаба РФ.

    А накануне в МИД РФ напомнили, что Москва уже «устала от лжи про „русских хакеров“», и что введение любых ограничительных мер не останется без ответа со стороны России.

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