Обама назвал введение новых антироссийских санкций «необходимым ответом»

Президент США Барак Обама за 22 дня до окончания своих полномочий на этом посту подписал указ о введении новых санкционных мер в отношении российских организаций и физических лиц. Из США также будут высланы 35 российских дипломатических работника.ТАСС.
Барак Обама, президент США: «Новые ограничительные меры являются необходимым и адекватным ответом на усилия, которые направлены на причинение вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения».
По словам Обамы, эти санкции якобы стали ответом на «агрессивное преследование российским правительством должностных лиц США» и проведение «киберопераций, направленных против американских выборов». Действующий президент Соединенных Штатов подчеркнул, что эти меры были приняты «„после неоднократных предупреждений“ со стороны Вашингтона».
В распространенном сегодня заявлении Белого дома Обама также объяснил высылку 35 российских дипломатов из США, которым предписано покинуть страну в течение 72 часов.
Барак Обама: «За последний год наши дипломаты подвергались недопустимому преследованию в Москве со стороны российских спецслужб и полиции. Такие действия имеют последствия».
Сегодня Обама подписал указ, расширяющий антироссийские санкции в связи с приписываемой России причастностью к кибератакам «против американской избирательной системы». В новых ограничительных мерах речь идет о шести физических лицах и пяти ведомствах, в числе которых ФСБ и ГРУ Генштаба РФ.
не останется без ответа со стороны России.
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