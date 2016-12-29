МИД: Трамп может отменить последние санкции Обамы против РФ

Москва не исключает отмены последних санкций США при президентстве Дональда Трампа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.
По мнению дипломата, «в условиях, когда маячит отмена, по словам Трампа, 70% всех принятых решений (администрацией Обамы. — Прим. ред.), нельзя исключать, что и последние в условиях агонии введенные санкции, мешающие нашему сотрудничеству, вполне могут войти в эти 70%».
о новых санкциях против России из-за кибератак, якобы совершенных «русскими хакерами».
Сам Дональд Трамп ранее называл выводы ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы «смехотворными». При этом в ответ на призыв к санкциям против РФ Трамп посоветовал американцам «заняться своими жизнями». По его словам, компьютерная эпоха привела человечество «туда, где никто толком не знает, что происходит».
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