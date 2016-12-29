#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 12:29

МИД: Трамп может отменить последние санкции Обамы против РФ

1 комментарий

МИД: Трамп может отменить последние санкции Обамы против РФ

МИД: Трамп может отменить последние санкции Обамы против РФ

Москва не исключает отмены последних санкций США при президентстве Дональда Трампа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

Андрей Крутских: «Это агония правящей элиты. Личная ненависть президента США зашкаливает. Все это бездоказательно и является попыткой затормозить возможное сотрудничество».

По мнению дипломата, «в условиях, когда маячит отмена, по словам Трампа, 70% всех принятых решений (администрацией Обамы. — Прим. ред.), нельзя исключать, что и последние в условиях агонии введенные санкции, мешающие нашему сотрудничеству, вполне могут войти в эти 70%».

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что сегодня Барак Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за кибератак, якобы совершенных «русскими хакерами».

Сам Дональд Трамп ранее называл выводы ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы «смехотворными». При этом в ответ на призыв к санкциям против РФ Трамп посоветовал американцам «заняться своими жизнями». По его словам, компьютерная эпоха привела человечество «туда, где никто толком не знает, что происходит».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru