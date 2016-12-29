СМИ: авиабазу разбившегося Ту-154 реорганизуют

Разбившийся в Сочи
Известия», на основе этой авиационной базы в Чкаловском планируют заново создать легендарную Авиационную дивизию особого назначения (АДОН). Базироваться самолеты и вертолеты особого назначения будут там же, подтвердили в Минобороны России.
Ту-154 Минобороны РФ входил в авиапарк 800-й авиационной базы второго разряда, которая базируется на подмосковном военном аэродроме Чкаловский.
До расформирования самолеты и вертолеты легендарной дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских из горячих точек по всей планете. Создавался АДОН в 1927-м как авиазвено особого назначения, потом воинская часть стала авиационным отрядом, эскадрильей, а затем и полком особого назначения. В начале Великой Отечественной войны авиаполк стал дивизией особого назначения. Летчики и штурманы авиационной части проводили испытания новейших образцов авиационной техники, а также осуществляли уникальные сверхдальние полеты, отмечает издание.
После войны летный состав дивизии занимался перевозкой личного состава и грузов по всему земному шару, в том числе в Афганистан, Анголу и Вьетнам. Самолеты и вертолеты дивизии перевозили военно-политическое руководство СССР и России. Реорганизована дивизия была лишь в 2010 году.
унесла жизни 92 человек. Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. Крушение самолета произошло через две минуты после вылета из аэропорта Сочи в 05:25 мск. Лайнер упал в море с левым креном. На борту лайнера находились военнослужащие, журналисты и сотрудники «Первого канала», «Звезды», НТВ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, она же Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим.
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