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  • 27.12, 17:03

Неизвестные на автокране атаковали Божену Рынску

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Неизвестные на автокране атаковали Божену Рынску

Неизвестные на автокране атаковали Божену Рынску

Неизвестные на автокране атаковали Божену Рынску
  • Фото: Bozhena Rynska /facebook.com

    • Блогер написала на своей странице в Facebook, что к ней в квартиру пытались проникнуть неизвестные.

    Божена Рынски написала, что неизвестные подъехали к ее дому на автокране и попытались проникнуть в квартиру через балкон. Уезжая, они оставили на стеклах окон фотографии погибших корреспондентов НТВ.

    Изложив факты нападения, блогер продолжила циничные рассуждения на тему жизни и смерти, сравнивая «живую себя» и погибших журналистов.

    Божена Рынска: «Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ. Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются. Вы меня травили, вы пытались сжить меня со свету в 2013 году. И вот я живу, у меня елочка, а в вашей жизни елочки не будет уже никогда. Не для вас придет весна. Те, кто испытывает святые, хаха, якобы чувства, оскорбленные все эти, это обычные бандиты. Пролезающие в квартиры. Нарушающие закон в отношении диссидентов повсеместно. И погибшие бы по свистку, не моргнув глазом, без зазрения совести, отправились проникать в чужую квартиру и травить инакомыслящего. Пока они безнаказанны. (Хотя высыпать им на голову кошачий лоток было очень приятно). Но и их борт уже где-то стоит. На каждого такого „травильщика“ найдется свой борток. Вы, ребят, на Новый год-то, летите небось куда-то? Ну, счастливого полета! Мягкой посадки!»

    Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъёмником 125 реги…

    Опубликовано Боженой Рынской 27 декабря 2016 г.


    Сегодня в генеральной прокуратуре сообщили, что дадут правовую оценку предыдущим высказываниям Рынски в отношении журналистов НТВ, погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Об этом прокуроров в официальном заявлении просил член Общественной палаты. Сообщения блогерши, написанные сразу после катастрофы над Чёрным морем, вызвали огромный резонанс. В сети собирают подписи за то, чтобы лишить Божену Рынски гражданства. В Кремле слова блогерши назвали «уродливыми проявлениями безумия».

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