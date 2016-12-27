Неизвестные на автокране атаковали Божену Рынску

Блогер написала на своей странице в Facebook, что к ней в квартиру пытались проникнуть неизвестные.
Изложив факты нападения, блогер продолжила циничные рассуждения на тему жизни и смерти, сравнивая «живую себя» и погибших журналистов.
Божена Рынска: «Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ. Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются. Вы меня травили, вы пытались сжить меня со свету в 2013 году. И вот я живу, у меня елочка, а в вашей жизни елочки не будет уже никогда. Не для вас придет весна. Те, кто испытывает святые, хаха, якобы чувства, оскорбленные все эти, это обычные бандиты. Пролезающие в квартиры. Нарушающие закон в отношении диссидентов повсеместно. И погибшие бы по свистку, не моргнув глазом, без зазрения совести, отправились проникать в чужую квартиру и травить инакомыслящего. Пока они безнаказанны. (Хотя высыпать им на голову кошачий лоток было очень приятно). Но и их борт уже где-то стоит. На каждого такого „травильщика“ найдется свой борток. Вы, ребят, на Новый год-то, летите небось куда-то? Ну, счастливого полета! Мягкой посадки!»
Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъёмником 125 реги…Опубликовано Боженой Рынской 27 декабря 2016 г.
лишить Божену Рынски гражданства. В Кремле слова блогерши назвали «уродливыми проявлениями безумия».
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