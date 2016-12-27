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  • 27.12, 17:02

Минздрав в январе составит список отпускаемых по рецепту спиртосодержащих лекарств

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Минздрав в январе составит список отпускаемых по рецепту спиртосодержащих лекарств

Минздрав в январе составит список отпускаемых по рецепту спиртосодержащих лекарств

Минздрав во взаимодействии с другими структурами в январе составит перечень спиртосодержащих веществ, в том числе, лекарственных, которые будут отпускаться по рецепту.

При этом в Минздраве подчеркнули, что сейчас спиртосодерджащих лекарств, которые можно использовать не по назначению, не так много. В их отношении уже приняты меры ограничения по дозировке и отпуску в одни руки, передает «Интерфакс».

Отметим, что ранее сегодня вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что уже со второго квартала 2017 года валокордином в аптеках могут начать торговать по рецепту. При этом Хлопонин не исключил, что подобные меры будут приняты и в отношении йода, зеленки и других спиртосодержащих препаратов.

В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что не считает необходимым переход на торговлю по рецепту настойками и другими спиртосодержащими медицинскими препаратами. Министр подчеркивала, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника, являются для российских пенсионеров препаратами «каждого дня» и принимаются в микродозах.

Напомним, о необходимости строгого контроля за торговлей спиртосодержащими жидкостями заговорили после трагедии в Иркутске. Там жертвами отравления концентратом для ванн Боярышник стали более 70 человек . После этой трагедии был введен запрет на розничную торговлю непищевыми жидкостями с содержанием спирта более 25%.

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