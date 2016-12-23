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  • 23.12, 04:11
В Иркутске решают судьбу детей, осиротевших из-за массового отравления метанолом. Иркутск, МИД РФ, алкоголь, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Иркутске решают судьбу детей, осиротевших из-за массового отравления метанолом

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В Иркутске решают судьбу детей, осиротевших из-за массового отравления метанолом

В Иркутске решают судьбу детей, осиротевших <nobr>из-за</nobr> массового отравления метанолом

    В правительстве РФ постановили, что все медицинские препараты, содержащие спирт, будут продаваться в России только по рецепту, а штраф за продажу суррогатного алкоголя составит 15% годового оборота магазина.

    Это еще одна мера из тех, что сейчас спешно принимаются в связи с трагедией в Иркутске. В четверг стало известно, что от отравления ядовитым лосьоном с метанолом в Иркутской области умерли уже более 70 человек, пострадали более 100.

    Выяснилось также, что не все жертвы отравления метиловым спиртом являются представителями социально неблагополучных слоев населения, и совсем не все из них пили адскую смесь под названием «Боярышник». Оказывается, суррогат разливали еще и во вполне нормальные с виду водочные бутылки. И некоторые из них попали на стол жителей респектабельного Академгородка в Иркутске. Сейчас там закрыты все ларьки и палатки.

    Власти региона решают судьбу шестерых детей, которых иркутская трагедия оставила сиротами. По делу о массовом отравлении задержаны 12 человек, одного из них на время расследования суд отправил под домашний арест.

    Ранее в МИД РФ возмутились поступком посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, опубликовавшего циничные изображения на тему массового отравления в Иркутске. В российском ведомстве поинтересовались у Киева, зачем украинские дипломаты издеваются над жертвами трагедии.

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