В Иркутске решают судьбу детей, осиротевших из-за массового отравления метанолом

В правительстве РФ постановили, что все медицинские препараты, содержащие спирт, будут продаваться в России только по рецепту, а штраф за продажу суррогатного алкоголя составит 15% годового оборота магазина.умерли уже более 70 человек, пострадали более 100.
Выяснилось также, что не все жертвы отравления метиловым спиртом являются представителями социально неблагополучных слоев населения, и совсем не все из них пили адскую смесь под названием «Боярышник». Оказывается, суррогат разливали еще и во вполне нормальные с виду водочные бутылки. И некоторые из них попали на стол жителей респектабельного Академгородка в Иркутске. Сейчас там закрыты все ларьки и палатки.
Власти региона решают судьбу шестерых детей, которых иркутская трагедия оставила сиротами. По делу о массовом отравлении задержаны 12 человек, одного из них на время расследования суд отправил под домашний арест.
Ранее в МИД РФ возмутились поступком посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, опубликовавшего циничные изображения на тему массового отравления в Иркутске. В российском ведомстве поинтересовались у Киева, зачем украинские дипломаты издеваются над жертвами трагедии.
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