Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71

Полиция за ночь изъяла в Иркутске 16,5 тонн спиртосодержащей жидкости. За ночь в больницы поступили два человека, одна из пострадавших пила не «Боярышник», а водку. В регионе действует режим ЧС.
Татьяна Шкурская, представитель Минздрава Иркутской области: «По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36».
Ранее в мэрии сообщили, что один из умерших пил не «Боярышник», а контрафактную водку. Точный анализ состава нового ядовитого контрафакта в минздраве еще не получили. Однако ранее медики утверждали, что половина погибших отравились не метиловым спиртом, выявленным в «Боярышнике», а другим неизвестным ядом.
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