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  • 22.12, 17:34
Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71. Иркутск, алкоголь, отравление, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71

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Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 71

    Полиция за ночь изъяла в Иркутске 16,5 тонн спиртосодержащей жидкости. За ночь в больницы поступили два человека, одна из пострадавших пила не «Боярышник», а водку. В регионе действует режим ЧС.

    В региональном минздраве уточнили, что в медучреждениях умерли 40 человек, и 31 погибшего доставили в морги с места жительства. В больницах остаются 36 человек. Пять человек выписаны, еще пять самостоятельно покинули лечебные учреждения.

    Татьяна Шкурская, представитель Минздрава Иркутской области: «По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36».

    Ранее в мэрии сообщили, что один из умерших пил не «Боярышник», а контрафактную водку. Точный анализ состава нового ядовитого контрафакта в минздраве еще не получили. Однако ранее медики утверждали, что половина погибших отравились не метиловым спиртом, выявленным в «Боярышнике», а другим неизвестным ядом.

    За ночь в Иркутске была изъята контрафактная водка марок «Финское серебро», «Пшеничная», «Белая береза» и «Царская» и другие продукты — всего 16,5 тонн. Задержаны 12 человек, это индивидуальные предприниматели, их сотрудники — мелкооптовые торговцы. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошены более 100 человек.

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