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  • 23.12, 04:08

МИД РФ потребовал от Киева объяснить «веселые картинки» о «Боярышнике»

28 комментариев
МИД РФ потребовал от Киева объяснить «веселые картинки» о «Боярышнике»

МИД РФ потребовал от Киева объяснить «веселые картинки» о «Боярышнике»

МИД РФ потребовал от Киева объяснить «веселые картинки» о «Боярышнике»
  • Фото: МИД России /facebook.com

    • В МИД РФ возмущены поступком посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, опубликовавшего издевательские изображения на тему массового отравления в Иркутске.

    В российском ведомстве поинтересовались у Киева, зачем украинские дипломаты издеваются над жертвами трагедии.

    Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутс…

    Опубликовано МИД России 21 декабря 2016 г.

    В ответ в своем Twitter Олефиров заявил, что его действия были направлены не против людей, а против «власти, которая не может сберечь людей».

    Напомним, массовое отравление в Иркутске произошло из-за концентрата для принятия ванн «Боярышник», в котором содержался метиловый спирт. В результате с 17 по 22 декабря погибли 72 человека. Более 30 пострадавших находятся в больницах.

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