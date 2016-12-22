МИД РФ потребовал от Киева объяснить «веселые картинки» о «Боярышнике»

В МИД РФ возмущены поступком посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, опубликовавшего издевательские изображения на тему массового отравления в Иркутске.
Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутс…Опубликовано МИД России 21 декабря 2016 г.
В ответ в своем Twitter Олефиров заявил, что его действия были направлены не против людей, а против «власти, которая не может сберечь людей».
массовое отравление в Иркутске произошло из-за концентрата для принятия ванн «Боярышник», в котором содержался метиловый спирт. В результате с 17 по 22 декабря погибли 72 человека. Более 30 пострадавших находятся в больницах.
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