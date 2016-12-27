Валокордин начнут продавать по рецептам в 2017 году

Вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что валокордин будут отпускать в аптеках по рецептам уже со второго квартала следующего года.
Вице-премьер добавил, что сейчас ведется дискуссия о том, стоит ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или добавить в него еще и йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. При этом Хлопонин подчеркнул, что по рецептам «однозначно» будут продавать все спиртосодержащие жидкости двойного назначения, передает ТАСС.
погибли более 70 человек .
После этого был введен запрет на розничную продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Соответствующую инициативу Роспотребнадзора поддержал премьер Дмитрий Медведев.
Комментарии