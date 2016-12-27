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  • 27.12, 15:11

Валокордин начнут продавать по рецептам в 2017 году

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Валокордин начнут продавать по рецептам в 2017 году

Валокордин начнут продавать по рецептам в 2017 году

Вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что валокордин будут отпускать в аптеках по рецептам уже со второго квартала следующего года.

Окончательное решение по данному вопросу, заявил Хлопонин, будет принято в первом квартале 2017 года.

Вице-премьер добавил, что сейчас ведется дискуссия о том, стоит ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или добавить в него еще и йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. При этом Хлопонин подчеркнул, что по рецептам «однозначно» будут продавать все спиртосодержащие жидкости двойного назначения, передает ТАСС.

Напомним, о необходимости дополнительного контроля за торговлей спиртосодержащими жидкостями заговорили после трагедии в Иркутской области. Там в результате массового отравления концентратом для ванн Боярышник погибли более 70 человек .

После этого был введен запрет на розничную продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Соответствующую инициативу Роспотребнадзора поддержал премьер Дмитрий Медведев.

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