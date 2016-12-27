Жертв катастрофы Ту-154 похоронят на военном мемориальном кладбище

Погибших при крушении самолета
ТАСС со ссылкой на источник.
Ту-154 в Сочи похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Церемония похорон должна пройти с воинскими почестями.
потерпел крушение в Чёрном море в воскресенье, 25 декабря. Всего на борту авиалайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
техническое состояние самолета и ошибки пилотирования. Также на месте ЧП продолжается спасательная операция.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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