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  • 27.12, 15:12

Жертв катастрофы Ту-154 похоронят на военном мемориальном кладбище

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Жертв катастрофы Ту-154 похоронят на военном мемориальном кладбище

Жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> похоронят на военном мемориальном кладбище

Погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Похоронить жертв авиакатастрофы в воинском пантеоне предложили родственникам погибших. Большинство из них уже дали свое согласие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Церемония похорон должна пройти с воинскими почестями.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море в воскресенье, 25 декабря. Всего на борту авиалайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Сейчас ведется расследование катастрофы. Основные версии — техническое состояние самолета и ошибки пилотирования. Также на месте ЧП продолжается спасательная операция.

Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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