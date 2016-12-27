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  • 27.12, 03:55
Российские телевизионщики скорбят по погибшим в катастрофе Ту-154 коллегам. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, спецрепортаж Итогов дня, телецентр Останкино, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские телевизионщики скорбят по погибшим в катастрофе Ту-154 коллегам

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Российские телевизионщики скорбят по погибшим в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> коллегам

Российские телевизионщики скорбят по погибшим в катастрофе Ту-154 коллегам

Российские телевизионщики скорбят по погибшим в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> коллегам

    Для российских журналистов катастрофа Ту-154 — это личная трагедия. Тем бортом летели не просто коллеги — друзья. Телевизионный мир очень тесен, так получается, что сегодня ты на одном, завтра на другом канале, и везде есть знакомые и друзья, к которым можно обратиться за помощью, — всё как в большой семье. В воскресенье наша телевизионная семья потеряла сразу девять человек.

    У журналистов это называется «командировка одним днем» — три съемочных группы трех телеканалов летели в Сирию на войну всего на сутки.

    От «Звезды» в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, звукооператор Валерий Ржевский. Номер съемочного комплекта оператора Александра Суранова — 13-й, он останется за ним навсегда.

    Случайность, никакой мистики, скажут коллеги, но тот же номер комплекта останется и за Олегом Пестовым, оператором НТВ, погибшим в том же самолете. У Олега многое за плечами — чеченская война, Донецк и Луганск. И даже находясь на передовой, Олег всегда надевал пиджак.

    Алексей Борзенко, продюсер, военный корреспондент: «Можно было увидеть Олега, когда все уже ложились спать, отбили сюжеты, все освободились до следующего утра, а Олег в свете фонарика, даже когда не было света, чистил свои брюки, и на следующее утро он выходил как с иголочки».

    Его звукооператор Женя Толстов никогда не переставал удивляться окружающему миру и этим умением удивлял коллег. Он был среди тех журналистов, кто сопровождал тот самый первый гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую народные республики.

    Александр Стволин, старший оператор телекомпании НТВ: «Мы все Женьку знаем как боевого звукооператора, боевого человека. Все горячие точки, как только то-то происходит где-то, смотришь — Женька уже на месте событий».

    Самое первое испытание в горячей точке у Михаила Лужецкого было в Славянске. Близкие говорят, об этом знали только они, — он боялся летать. Но каждый раз ради командировки Миша перебарывал себя.

    Редакция Первого канала тоже потеряла троих ребят. Оператор Вадим Денисов только недавно вернулся домой из сложной трехнедельной командировки в Алеппо, где каждый день приходилось работать под обстрелами.

    Кристина Левиева, корреспондент: «С тобой едет Денисов, просто прекрасное было настроение, и ты понимал, что съемка на ура пройдет сто процентов. И не только визуально, по картинке, а просто душевно».

    Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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