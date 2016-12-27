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  • 27.12, 11:10
Расстрелявший полицейских в Москве мужчина покончил с собой. заложники, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Расстрелявший полицейских в Москве мужчина покончил с собой

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Расстрелявший полицейских в Москве мужчина покончил с собой

Расстрелявший полицейских в Москве мужчина покончил с собой

    Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции на Ельнинской улице в Москве, покончил с собой. Сотрудники полиции освободили находившуюся с ним в квартире женщину.

    Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

    Юлия Иванова, представитель ГСУ СК РФ по Москве: «Подозреваемый покончил жизнь самоубийством, удерживаемая им женщина освобождена».

    Минувшей ночью во время проведения обыска в квартире жилого дома мужчина открыл огонь из ружья по полицейским и сотрудникам городского учреждения «Жилищник». Он ранил трех стражей порядка и двух коммунальщиков, после чего скрылся в соседней квартире, где взял в заложники женщину.

    Возбуждено уголовное дело по трем статьям — «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».


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