Расстрелявший полицейских в Москве мужчина покончил с собой

Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции на Ельнинской улице в Москве, покончил с собой. Сотрудники полиции освободили находившуюся с ним в квартире женщину.ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Юлия Иванова, представитель ГСУ СК РФ по Москве: «Подозреваемый покончил жизнь самоубийством, удерживаемая им женщина освобождена».
Минувшей ночью во время проведения обыска в квартире жилого дома мужчина открыл огонь из ружья по полицейским и сотрудникам городского учреждения «Жилищник». Он ранил трех стражей порядка и двух коммунальщиков, после чего скрылся в соседней квартире, где взял в заложники женщину.
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