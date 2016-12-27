Ранивший пятерых человек стрелок взял в заложники соседку

Полиция обнаружила московского стрелка в квартире соседки. Вооруженный мужчина взял женщину в заложники.Интерфакс» следователи.
Юлия Иванова, официальный представитель СКР по Москве: «По версии следствия, ночью 27 декабря во время проведения неотложных обысков, в рамках расследуемого полицией уголовного дела, возможный подозреваемый, проживающий в квартире жилого дома по улице Ельнинской, оказал противодействие сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское».
В ходе оперативных действий мужчину обнаружили в соседней квартире, где также находится женщина. Сейчас следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого. Личность стрелявшего установлена.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям — «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».
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