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  • 27.12, 08:57
Стрельба на западе Москвы: полиция узнала имя преступника. Москва, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стрельба на западе Москвы: полиция узнала имя преступника

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Стрельба на западе Москвы: полиция узнала имя преступника

Стрельба на западе Москвы: полиция узнала имя преступника

    Полиция установила личность мужчины, который ранил пятерых человек на западе столицы.

    Из сообщения ГУ МВД по Москве: «Личность стрелявшего установлена. Принимаются меры к задержанию злоумышленника».

    В полиции уточнили, что четверо пострадавших в результате стрельбы на Ельнинской улице госпитализированы, еще одному помощь оказана на месте.

    Сообщение о стрельбе в подъезде дома 22 по Ельнинской улице поступило в 01:30. При попытке задержания подозреваемого в грабеже преступник ранил трех сотрудников уголовного розыска и двух гражданских.

    Отмечалось, что стрелок укрылся в одной из квартир, однако там его не нашли.

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