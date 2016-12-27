Стрельба на западе Москвы: полиция узнала имя преступника

Полиция установила личность мужчины, который ранил пятерых человек на западе столицы.
В полиции уточнили, что четверо пострадавших в результате стрельбы на Ельнинской улице госпитализированы, еще одному помощь оказана на месте.
стрельбе в подъезде дома 22 по Ельнинской улице поступило в 01:30. При попытке задержания подозреваемого в грабеже преступник ранил трех сотрудников уголовного розыска и двух гражданских.
Отмечалось, что стрелок укрылся в одной из квартир, однако там его не нашли.
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