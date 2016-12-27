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  • 27.12, 06:34

Трамп назвал ООН «клубом для хорошего времяпровождения»

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Трамп назвал ООН «клубом для хорошего времяпровождения»

Трамп назвал ООН «клубом для хорошего времяпровождения»

Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН и намерен после инаугурации внести изменения в ее работу.

Как написал Трамп в своем Twitter, ООН располагает громадным потенциалом, но сейчас это «клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время», и это грустно.


Трамп уже давал понять, что попытается внести изменения в работу всемирной организации после вступления в должность. Наблюдатели связывают эти заявления политика с принятой СБ ООН антиизраильской резолюцией.

В Белом доме дали понять Трампу, что «пока еще» президентом США является Барак Обама.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США при голосовании воздержались.

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