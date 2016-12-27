Трамп назвал ООН «клубом для хорошего времяпровождения»

Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН и намерен после инаугурации внести изменения в ее работу.
The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.
Трамп уже давал понять, что попытается внести изменения в работу всемирной организации после вступления в должность. Наблюдатели связывают эти заявления политика с принятой СБ ООН антиизраильской резолюцией.
В Белом доме дали понять Трампу, что «пока еще» президентом США является Барак Обама.
Ранее Совбез ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США при голосовании воздержались.
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