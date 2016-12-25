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  • 25.12, 11:44

Трамп назвал поражением для Израиля резолюцию СБ ООН

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Трамп назвал поражением для Израиля резолюцию СБ ООН

Трамп назвал поражением для Израиля резолюцию СБ ООН

Резолюция СБ ООН о запрете строительства израильских поселений на палестинских территориях затруднит достижение мира на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал избранный президент США Дональд Трамп.

Как написал Трамп в Twitter, «большое поражение Израиля в ООН в пятницу сделает гораздо более трудным достижение мира, однако мы добьемся своего в любом случае».



В пятницу СБ ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США при голосовании воздержались.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что заручился обещанием влиятельных американских конгрессменов и представителей будущей президентской администрации Дональда Трампа задействовать все средства, чтобы дезавуировать антипоселенческую резолюцию Совбеза, сообщает РИА Новости.

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