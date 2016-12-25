Трамп назвал поражением для Израиля резолюцию СБ ООН

Резолюция СБ ООН о запрете строительства израильских поселений на палестинских территориях затруднит достижение мира на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал избранный президент США Дональд Трамп.
The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace.Too bad, but we will get it done anyway!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2016 г.
В пятницу СБ ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США при голосовании воздержались.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что заручился обещанием влиятельных американских конгрессменов и представителей будущей президентской администрации Дональда Трампа задействовать все средства, чтобы дезавуировать антипоселенческую резолюцию Совбеза, сообщает РИА Новости.
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