В хосписе Екатеринбурга вспоминают погибшую при крушении Ту-154 Доктора Лизу

На борту потерпевшего крушение в Чёрном море
Республиканская детская клиническая больница в Грозном и одна из клиник министерства обороны.
Ту-154 была известный врач, благотворитель и правозащитница Елизавета Глинка. Доктор Лиза, как она сама называла себя с детства.
В России до последнего не могли поверить, что Доктора Лизы больше нет. Сотни людей, с которыми она работала в самых разных горячих точках, вспоминали, что так уже бывало. Глинка, не думая о себе, стремилась оказаться там, где было тяжелее всего, и с теми, кому не от кого было ждать помощи.
Благодаря Доктору Лизе и ее фонду «Справедливая помощь» во многих городах России и мира появились первые хосписы. Один из них открылся в Екатеринбурге. Он открылся всего несколько месяцев назад, но там уже успели получить помощь десятки пациентов с самыми безнадежными и серьезными диагнозами. На заседании местной Госдумы было предложено присвоить учреждению имя Елизаветы Глинки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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