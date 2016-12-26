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  • 26.12, 21:46
В хосписе Екатеринбурга вспоминают погибшую при крушении Ту-154 Доктора Лизу. авиационные катастрофы и происшествия, Екатеринбург, хосписы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В хосписе Екатеринбурга вспоминают погибшую при крушении Ту-154 Доктора Лизу

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В хосписе Екатеринбурга вспоминают погибшую при крушении <nobr>Ту-154</nobr> Доктора Лизу

В хосписе Екатеринбурга вспоминают погибшую при крушении Ту-154 Доктора Лизу

В хосписе Екатеринбурга вспоминают погибшую при крушении <nobr>Ту-154</nobr> Доктора Лизу

    На борту потерпевшего крушение в Чёрном море Ту-154 была известный врач, благотворитель и правозащитница Елизавета Глинка. Доктор Лиза, как она сама называла себя с детства.

    Сегодня стало известно, что в ее честь будут переименованы Республиканская детская клиническая больница в Грозном и одна из клиник министерства обороны.

    В России до последнего не могли поверить, что Доктора Лизы больше нет. Сотни людей, с которыми она работала в самых разных горячих точках, вспоминали, что так уже бывало. Глинка, не думая о себе, стремилась оказаться там, где было тяжелее всего, и с теми, кому не от кого было ждать помощи.

    Благодаря Доктору Лизе и ее фонду «Справедливая помощь» во многих городах России и мира появились первые хосписы. Один из них открылся в Екатеринбурге. Он открылся всего несколько месяцев назад, но там уже успели получить помощь десятки пациентов с самыми безнадежными и серьезными диагнозами. На заседании местной Госдумы было предложено присвоить учреждению имя Елизаветы Глинки.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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