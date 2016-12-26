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  • 26.12, 13:46
«Такая добрая»: в Донбассе вспоминают спасшую сотни детей Доктора Лизу. авиационные катастрофы и происшествия, дети и подростки, Донецк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Такая добрая»: в Донбассе вспоминают спасшую сотни детей Доктора Лизу

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«Такая добрая»: в Донбассе вспоминают спасшую сотни детей Доктора Лизу

«Такая добрая»: в Донбассе вспоминают спасшую сотни детей Доктора Лизу

    На счету Елизаветы Глинки — множество спасенных. Глава фонда «Справедливая помощь» лично отправлялась в Донбасс в самый разгар боевых действий, чтобы раздать такую нужную им гуманитарную помощь. Доктор Лиза вывезла из Донецка сотни детей и сделала все возможное, чтобы их лечили в лучших российских клиниках бесплатно.

    Двухлетняя Маша из Донецка смотрит на мир широко открытыми глазами. И делает она это во многом благодаря Елизавете Глинке. Когда девочке кот оцарапал лицо, она ничего не видела одним глазом. Все расходы по лечению ребенка в Москве взял на себя благотворительный фонд Доктора Лизы.

    Елена Никитина, мама Маши: «Такая добрая, улыбчивая, такая веселая, очень приятный человек. Вот мне понравилось то, что она к каждому ребенку, который ехал с нами в автобусе, подходила, со всеми так мило, добро общалась. Она могла с каждым обсудить каждую личную проблему».

    Республиканская детская клиническая больница. Именно оттуда Елизавета Глинка чаще всего забирала тяжелобольных людей. В одну из командировок съемочной группе НТВ посчастливилось воочию наблюдать за этим процессом. Когда журналисты попросили у Доктора Лизы интервью, она отказалась, заявив, что предпочитает говорить о работе только после того, как все сделано.

    Елизавета Глинка: «И ведь небезопасно, вы сами знаете об этом лучше меня. Небезопасно оставлять даже в больницах этих детей. Несмотря на то, что здесь навешаны красные кресты и что это детская больница. Бомбежка идет. В областную травматологию дважды прилетали снаряды там, где лежат дети».

    При этом о своей безопасности Елизавета Глинка, кажется, беспокоилась меньше всего. Иначе не отправилась бы в осаждаемый украинскими военными Славянск. А потом было множество поездок в постоянно обстреливаемые Донецк и Луганск. Всего из зоны боевых действий Доктор Лиза вывезла на лечение — а фактически спасла от гибели — 495 малышей.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Даниила Левина.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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