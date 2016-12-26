«Такая добрая»: в Донбассе вспоминают спасшую сотни детей Доктора Лизу

На счету Елизаветы Глинки — множество спасенных. Глава фонда «Справедливая помощь» лично отправлялась в Донбасс в самый разгар боевых действий, чтобы раздать такую нужную им гуманитарную помощь. Доктор Лиза вывезла из Донецка сотни детей и сделала все возможное, чтобы их лечили в лучших российских клиниках бесплатно.
Елена Никитина, мама Маши: «Такая добрая, улыбчивая, такая веселая, очень приятный человек. Вот мне понравилось то, что она к каждому ребенку, который ехал с нами в автобусе, подходила, со всеми так мило, добро общалась. Она могла с каждым обсудить каждую личную проблему».
Республиканская детская клиническая больница. Именно оттуда Елизавета Глинка чаще всего забирала тяжелобольных людей. В одну из командировок съемочной группе НТВ посчастливилось воочию наблюдать за этим процессом. Когда журналисты попросили у Доктора Лизы интервью, она отказалась, заявив, что предпочитает говорить о работе только после того, как все сделано.
Елизавета Глинка: «И ведь небезопасно, вы сами знаете об этом лучше меня. Небезопасно оставлять даже в больницах этих детей. Несмотря на то, что здесь навешаны красные кресты и что это детская больница. Бомбежка идет. В областную травматологию дважды прилетали снаряды там, где лежат дети».
При этом о своей безопасности Елизавета Глинка, кажется, беспокоилась меньше всего. Иначе не отправилась бы в осаждаемый украинскими военными Славянск. А потом было множество поездок в постоянно обстреливаемые Донецк и Луганск. Всего из зоны боевых действий Доктор Лиза вывезла на лечение — а фактически спасла от гибели — 495 малышей.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Даниила Левина.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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