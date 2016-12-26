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  • 26.12, 21:45
Водолазы достали из воды два элемента механизма управления Ту-154: видео. авиационные катастрофы и происшествия, МЧС, поисковые операции, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Водолазы достали из воды два элемента механизма управления Ту-154: видео

2 комментария
Водолазы достали из воды два элемента механизма управления <nobr>Ту-154</nobr>: видео

Водолазы достали из воды два элемента механизма управления Ту-154: видео

Водолазы достали из воды два элемента механизма управления <nobr>Ту-154</nobr>: видео

    МЧС опубликовало видео, на котором запечатлен процесс извлечения из воды небольших фрагментов самолета Ту-154, разбившегося недалеко от Сочи.

    Извлекли обломки специалисты центра «Лидер». Начальник управления центра Фёдор Гриценко заявил, что специалисты осуществляют поисковые работы на территории Чёрного моря с применением гидролокаторов бокового обзора, которые позволяют увидеть рельеф дна, а также предметы, находящиеся в толще воды и на дне.

    Ранее стало известно, что водолазы подняли два элемента механизма управления самолетом. По серийным номерам установлено, что они принадлежат Ту-154 Минобороны России.

    Как сообщалось, поисковая группа была увеличена до 3500 человек. Территория поиска разделена на 15 секторов, семь из них обследовано (это вся надводная часть).

    Между тем в Москве уже опознали тело первого погибшего. Однако информация о его личности пока не раскрывается.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.


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