Водолазы достали из воды два элемента механизма управления Ту-154: видео

МЧС опубликовало видео, на котором запечатлен процесс извлечения из воды небольших фрагментов самолета
Ту-154, разбившегося недалеко от Сочи.
Ранее стало известно, что водолазы подняли два элемента механизма управления самолетом. По серийным номерам установлено, что они принадлежат Ту-154 Минобороны России.
Как сообщалось, поисковая группа была увеличена до 3500 человек. Территория поиска разделена на 15 секторов, семь из них обследовано (это вся надводная часть).
Между тем в Москве уже опознали тело первого погибшего. Однако информация о его личности пока не раскрывается.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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