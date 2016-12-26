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  • 26.12, 18:03
«Земля ушла из-под ног»: мать журналиста НТВ рассказала, как узнала о смерти сына. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, Минобороны РФ, поисковые операции, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Земля ушла из-под ног»: мать журналиста НТВ рассказала, как узнала о смерти сына

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«Земля ушла <nobr>из-под</nobr> ног»: мать журналиста НТВ рассказала, как узнала о смерти сына

«Земля ушла из-под ног»: мать журналиста НТВ рассказала, как узнала о смерти сына

«Земля ушла <nobr>из-под</nobr> ног»: мать журналиста НТВ рассказала, как узнала о смерти сына

    В Сочи продолжается масштабная поисковая операция. Сегодня стало известно о том, что спасатели обнаружили на дне моря фрагменты самолета. В Сочи прибыли родственники погибших, с ними работают психологи.

    Водолазы МЧС обнаружили обломки лайнера на глубине 25 метров в миле от берега. К этому месту направили глубоководный аппарат. Обнаруженные фрагменты — не крупные, передает корреспондент НТВ Святослав Гордин.

    Как сообщают военные, водолазы подняли два элемента механизма управления самолетом. По серийным номерам установлено, что они принадлежат Ту-154 Минобороны России. Это официальные данные.

    Фёдор Гриценко, начальник управления центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»: «Группа центра в настоящий момент осуществляет поисковые работы на территории Чёрного моря с применением гидролокаторов бокового обзора, которые позволяют увидеть рельеф дна, а также предметы, находящиеся в толще воды и на дне. Также на катере есть спасатели, которые визуально осматривают поверхность воды, ищут обломки лайнера и личные вещи».

    Поисковая группировка сейчас увеличена, территория поиска разделена на 15 секторов, 7 из них обследовано (эта вся надводная часть).

    Некоторые родные погибших тем временем приехали в Сочи. Их не так много — всего 12 человек. Состояние родных тяжелое, им пытаются помочь психологи МЧС. Опознание погибших будет проводиться только в Москве, но их близкие все равно решили приехать. Среди них — мать Евгения Толстова, погибшего участника съемочной группы НТВ. Она рассказала, как узнала о гибели сына.

    Людмила Толстова: «Утром хотела выпить кофе, включила телевизор не очень громко и поразилась, когда на экране увидела его (сына) фотографию, которая у меня в смартфоне. Сделала звук громче и узнала, что рухнул самолет. Мне сразу стало плохо, потому что поняла: раз это по телевидению, то никаких случайностей быть не может, и Женьки больше нет. И все — просто земля ушла из-под ног».

    Как только возникнет необходимость, для родственников организуют самолет и отвезут их в Москву.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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